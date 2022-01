Milazzo, automobile si ribalta in via Ettore Celi. Illesi i passeggeri

Milazzo, automobile si ribalta in via Ettore Celi. Illesi i passeggeri

Probabilmente a causa del manto stradale bagnato per via una Renault Capture si è ribaltata verso le 18 in via Ettore Celi (vicino il supermercato Crai s- Standa). L’auto guidata da un trentaseienne di Milazzo ha sfiorato la ruota di una Mini Cooper parcheggiata sul lato destro della carreggiata ed è immediatamente cappottata.

A bordo c’era anche la giovane moglie, entrambi sono rimasti bloccati dentro l’abitacolo ma sono riusciti ad uscire prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. La coppia è rimasta miracolosamente illesa e non è stato necessario l’intervento del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.