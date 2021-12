Nel rispetto delle norme attualmente vigenti, per accedere alla location della manifestazione sarà necessario esibire la certificazione verde (green pass rafforzato).

Suoni d’Autore è stato un lungo viaggio apprezzato dal numeroso pubblico accorso per emozionarsi con la buona musica di tanti artisti di prestigio. L’aula consigliare del Comune ha ospitato musicisti del calibro di Alfio Antico e Cesare Basile, il trio formato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, Nino Buonocore e Bungaro. Altri tre suggestivi concerti gratuiti sono stati accolti nella splendida Concattedrale di Santa Maria Assunta: l’ Incostanza Duo , la vocalist Ada Montellanico e le improvvisazioni per organo solo di Livio Minafra.

Francesco Cafiso, uno dei talenti più precoci nella storia del jazz, già giovanissimo ha dimostrato un’incredibile maturità musicale, una cristallina tecnica strumentale ed una sorprendente capacità d’improvvisazione. Decisivo il suo incontro con Wynton Marsalis che lo porta con sé in un grande tour europeo, nel 2003. Da allora il sassofonista si è esibito più volte negli Stati Uniti e in tutti i più importanti festival europei collaborando con gli artisti più prestigiosi del panorama jazzistico internazionale. Ad accompagnarlo ci sarà la chitarra di Claudio Quartarone, musicista talentuoso e versatile, ancorato alla tradizione classica di cui ha ampliato i confini, affiancando tanti musicisti della scena jazz italiana.

SANTA LUCIA DEL MELA. Finale da non perdere per la rassegna Suoni d’Autore , curata dall’Associazione Luci a Sud e patrocinata dal Comune di Santa Lucia del Mela. La kermesse si concluderà, dunque, sabato 18 dicembre , alle 19.30, nell’aula consiliare, con il concerto del sassofonista Francesco Cafiso, che si esibirà accompagnato dal chitarrista Claudio Quartarone .

