“Questa mattina è stato inflitto un nuovo ed importante colpo alla mafia, grazie all’operazione della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica di Messina. Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 100 milioni di euro”: è il commento di Nicola Morra Presidente della Commissione parlamentare antimafia.

La Divisione Anticrimine e il Servizio Centrale Anticrimine hanno eseguito il provvedimento di sequestro di beni ed assetti societari, cooperative sociali ed aziende agricolo-faunistiche, locali di pubblico intrattenimento, hotel, immobili (tra cui numerose ville di consistente valore), nell’area milazzese, nonché il congelamento di somme di denaro in paesi esteri, per un valore complessivamente stimato di circa 100 milioni di Euro.

Operazione Hera, a Milazzo sequestri per oltre 100 milioni di euro tra locali, società e alberghi

