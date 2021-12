Torregrotta, al via una raccolta di giocattoli per i bimbi del reparto pediatrico dell’ospedale di Milazzo

TORREGROTTA. Per regalare un sorriso a un bambino basta poco. Anche un semplice giocattolo. Con questo intento nasce l’iniziativa “Regala un giocattolo. Regala un sorriso”, una raccolta di benefica avviata in forma privata da Dario e Dalila Ilacqua due ragazzi, fratello e sorella, di Torregrotta da sempre impegnati nel mondo del volontariato. I giocattoli raccolti verranno donati al reparto pediatrico dell’ospedale Fogliani grazie alla collaborazione con il primario del reparto Franco Cusumano.

I giochi dovranno essere per una fascia di età che va da un mese di vita a 14 anni.

La raccolta è già stata avviata e terminerà il 20 dicembre. Subito dopo è prevista la consegna nella struttura ospedaliera. I regali, per motivi igienici, dovranno essere rigorosamente nuovi.

E’ previsto il ritiro a domicilio oppure possono essere lasciati in via Professore Sfameni, 68. Per eventuali infomrazioni contattare i seguenti numeri: 340.9449472 oppure 348.0951780