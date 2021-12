Soddisfatto il presidente Alacqua alla presentazione del giocatore: «Peppe è una vecchia conoscenza della storia milazzese, questi colori lo hanno sempre esaltato. Siamo fiduciosi di ritrovare da subito quella intesa che ha indissolubilmente legato il suo nome alla sua città. Questo, come gli altri colpi di mercato, sono e saranno senz’altro fondamentali per la prosecuzione del campionato mamertino»

Peppe Dama , attaccante milazzese che ha militato nel professionismo, ritorna nella sua Milazzo. Dopo una pausa di 5 anni giocherà nella SS Milazzo. Dama sarà da subito a disposizione del mister Peppe Nastasi e andrà a irrobustire il reparto offensivo. Il giocatore mamertino, classe 86, arriva dallo Asd Fc Città di Viagrande (Eccellenza) ma vanta un curriculum importante in squadre di Eccellenza, serie D e Lega Pro proprio col Milazzo. Torna per la quarta volta negli anni a vestire la maglia del Milazzo.

