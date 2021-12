Arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali “Endless Loop”, il nuovo singolo di Out Offline. Il brano delle sorelle milazzesi Sonia (Voce) e Zaira Lo Giudice (Pianoforte/Voce) sarà diposnibile dal 10 dicembre. Sonia e Zaira, in arte sono le Out-Offline (https://www.facebook.com/OutOffline.OutOffline), sono da sempre legate da una grandissima passione per la musica che le accompagna fin da quando erano bambine. E pur essendo giovanissime, le due musiciste hanno partecipato negli anni a molti percorsi formativi con alcuni dei professionisti di maggior spicco del panorama italiano. Il duo nasce con l’intento di mettere a frutto la vena creativa di entrambe . Il tutto attraverso un percorso caratterizzato da una frizzante e sofisticata contaminazione di stili. Spaziando tra le sonorità della musica elettronica, i colori del jazz, la vivacità della fusion, l’imprevedibilità e le reminiscenze dell’R&B.

“Endless Loop” viene fuori dal modo in cui due adolescenti hanno concepito il periodo pandemico. La vita non è stata semplice per nessuno in questi due anni di emergenza sanitaria, ma ognuno l’ha vissuta in modo diverso. Le due artiste diventano gli occhi della loro generazione e si fanno portavoci di un sentimento comune che racchiude stanchezza e nostalgia. Condividendo la sensazione di vivere ogni giorno come se fosse uguale al precedente. Come se fossero bloccate in una sorta di loop temporale da cui è impossibile uscire. La melodia del brano rievoca le loro emozioni e il continuo ripetersi del ritmo vitale. Non c’era nulla che assomigliasse alla normalità, l’unico modo per evadere è stato sedersi al pianoforte per esprimere il loro stato d’animo attraverso la musica.

Entrambe studentesse del conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, si sono poi esibite in diverse manifestazioni e gare musicali.

LEGGI ANCHE: