La Sicilia e la Calabria, si sa, non sono così lontane. Percorsi di storia, cultura e tradizione, rendono queste terre del Sud vicine non solo geograficamente. Da qualche tempo, infatti, queste strade, da Bocca di Piazza, incontaminata località della Sila Piccola, congiungono, sulla via dell’acqua Fontenoce , la Calabria a tutti i paesi siciliani, passando anche da Milazzo.

La distribuzione dell’acqua oligominerale Fontenoce è presente da tempo anche in Sicilia. Un importante passo di quel percorso di crescita sostenibile avviato nel 2001 da questa azienda calabrese che coinvolge anche le altre regioni del Sud Italia.

Vent’anni fa nasceva Fontenoce, azienda di imbottigliamento di acqua minerale. Da piccola realtà, come la vallata incontaminata nell’Altopiano silano da cui sgorga questa acqua oligominerale, pura e leggera, col tempo Fontenoce si è trasformata in azienda affidabile e seria.

Solida proprio come le rocce della falda granitica da cui ha origine questa sorgente.

“La nostra missione è imbottigliare l’acqua Fontenoce fresca e pura, così come sgorga dalla sua sorgente e raggiungere, in pochi giorni, le tavole delle vicine famiglie del sud Italia”. Questo è il percorso di sostenibilità che da anni viene portato avanti: acqua oligominerale Fontenoce è captata e imbottigliata in meno di un minuto, per arrivare in pochi giorni, in tutta la sua freschezza ai anche ai consumatori siciliani.

Acqua per neonati Fontenoce, ottima per tutta la famiglia

Non tutte le acque minerali sono uguali, l’acqua Fontenoce è ottima per grandi e piccini, perché le sue caratteristiche organolettiche sono uniche, così come unico è il territorio da cui sgorga e che le dona valori molto bassi di Residuo Fisso, di Sodio e Nitrati. L’oligominerale Fontenoce è acqua pura. Lo garantisce la ricerca scientifica avviata nel 2013 su neonati a termine e pretermine alimentati con latte artificiale ricostituito con acqua Fontenoce, in collaborazione con il reparto di pediatria dell’Università di Messina, ed al prof. Ignazio Barberi, Direttore U.O.C. di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, AOU “G. Martino” di Messina. A seguito degli ottimi risultati ottenuti sui neonati, l’oligominerale della Sila ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Salute, che la definisce: acqua indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati, lattanti e bambini (decreto 4123 del 16/12/2013).

Questa autorizzazione è da considerarsi come un importante riconoscimento, il primo elemento distintivo sulle proprietà di acqua Fontenoce: nel 2013, infatti, su 268 marche italiane, l’oligominerale Fontenoce era tra le 34 acque italiane autorizzate dal Ministero della Salute a poter usare la raffigurazione di un bambino sulla sua etichetta.

Acqua Fontenoce: ricerca, qualità, eleganza e sicurezza

Le ricerche scientifiche e tecnologiche non si fermano. Sono intrecciate in vent’anni di scelte orientate verso il consumatore e alla qualità del prodotto; di decisioni atte a tutelare l’ambiente e la sicurezza; di nuove strade per cercare di distinguersi nel mercato delle acque, con formati adatti a tutte le esigenze e agli stili di vita degli utenti finali, anche siciliani.

Tra le ultime arrivate c’è la nuova linea Ho.Re.Ca Luxury Collection*** di Fontenoce, eleganti bottiglie argento e oro-rosa per il settore della ristorazione, hotellerie e catering. Un restyling che punta tutto sull’essenzialità e la trasparenza, lasciando il filo conduttore del vortice di “piccole onde” che percorrono il corpo della bottiglia, un richiamo alla corrente della sorgente. Mantenendo inoltre le speciali capsule salva-freschezza, segno distintivo e di unicità del brand Fontenoce.

L’eleganza si unisce al gusto eccezionale, certificato questa volta da “International Taste & Quality Institute” di Bruxelles, che nel 2017 ha assegnato il massimo punteggio di 3 stelle a questa oligominerale. Ogni fase della produzione punta sempre a garantire la qualità e la sicurezza di ciascuna bottiglia. Tasselli indispensabili per raggiungere il cliente, soddisfare il suo gusto, apportare benessere nella sua vita e farlo sentire parte di un progetto sostenibile consapevole.

Un futuro sostenibile per le nuove generazioni

Garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni significa, per acqua Fontenoce, impegnarsi ogni giorno, soprattutto nel processo produttivo. Con l’ottimizzazione dei processi, del prodotto. In tal senso, acqua Fontenoce investe da tempo sul anche sul “Light weighting” per alleggerire il peso delle bottiglie e ridurne la quantità immessa nell’ambiente ; ricordiamo ancora che tutte le bottiglie sono riciclabili al 100% e , se conferite correttamente, possono dare vita a nuovi prodotti.

È un processo delicato e complesso che consente di ridurre al minimo l’impatto ambientale della produzione e che necessita l’attenta collaborazione del consumatore finale, che Fontenoce accompagna attraverso video educational presenti sul web e informazioni dedicate sulle etichette.

Tanti passi di un percorso cosciente, sempre rivolto all’innovazione ecosostenibile, che dalla Calabria arriva in Sicilia. Strada che acqua Fontenoce sta seguendo al meglio tanto da essere, per le sue caratteristiche organolettiche e per la praticità dei formati, una le marche più apprezzate sugli scaffali Siciliani. E la strada continua… Scopri dove acquistare la migliore acqua per lattanti Fontenoce e le sue proprietà uniche.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER ACQUA FONTENOCE)