Sono 20,682 pari al 75,97 per cento, i milazzesi immunizzati con entrambe le dosi di vaccino. Mentre il 78 per cento (21.317) ha ricevuto una sola dose. Il report è stato fornito dall’Usca al sindaco Pippo Midili. I dati relativi alle vaccinazioni a Milazzo analizzano anche le fasce di età. Tra gli over 60 i vaccinati sono pari all’82,27 per cento (7474), mentre a ricevere una sola dose l’83,57 per cento (7592).

Nella fascia compresa tra i 12 ed i 59, a fare la doppia dose sono stati 13.208 cittadini pari al 72,81 per cento, mentre una sola dose per 13725 cittadini (75,66 per cento) 18052 pari al 66,31 per cento.

I non vaccinati sono 6500 cittadini. Rimane sempre alto il numero dei positivi al tampone. L’ultimo dato fornito parla novantatre persone affette da Covid.