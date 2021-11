Si terranno domani alla Chiesa del Sacro Cuore, alle ore 15, i funerali di Massimo Montecucco, il trentottenne che la settimana scorsa ha perso la vita in un incidente stradale in via Fiumarella, nei pressi dell’insediamento popolare. A travolgerlo un’Audi A3 guidata da un giovane di Merì. Sulle dinamiche sta indagando la procura di Barcellona. L’ipotesi al vaglio è quella di un sorpasso azzardato. Oggi pomeriggio, infatti, il magistrato che sta seguendo il caso ha disposto l’autopsia che si terrà all’ospedale di Milazzo da periti nominati dal tribunale e di parte.

