Milazzo, Comune avvia iter di sfratto per un noto bar in piazza Caio Duilio

Il comune di Milazzo ha avviato lo sfratto per uno dei bar più noti della città. Da decenni opera in un locale che ricade in un’ala del palazzo municipale che si affaccia su Piazza Caio Duilio. Il bar, uno dei più apprezzati e popolati specialmente da giovani che popolano la piazza, era gestito dalla San Rocco Sas che risulterebbe morosa di canoni passati e che prima di essere sciolta aveva ceduto il contratto di affitto ad una nuova società che oggi gestisce l’attività. Il tutto – come si sostiene nella delibera pubblicata all’albo pretorio – senza comunicare l’avvenuto passaggio all’ente proprietario dell’immobile.

Con la delibera di giunta 220/2021 l’esecutivo autorizza il sindaco Midili a conferire incarico ad un legale con l’obiettivo di recuperare le somme maturate pregresse e fare annullare la cessione del contratto di locazione per ritornare in possesso dei locali.