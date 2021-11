Un centro di estetica avanzata specializzato in tecnologie, firmato Gentile Group. Si chiama Bflow Beauty Concept ed è stato inaugurato nei giorni scorsi da“Gentile Group”, sulla Statale 114, a Tremestieri, proprio di fronte al centro commerciale: uno spazio di circa 200 metri quadrati con all’interno cabine personalizzate con nomi di fiori rari e preziosi, un’area make-up e strumentazioni all’avanguardia, all’insegna del benessere..Il gruppo, volendo perseguire la sua ambiziosa missione di “distinguersi tra chi si distingue”, ha deciso di innalzare ulteriormente il valore dei servizi volti alla cura della persona. Così, dalla sapiente unione di esperienza, innovazione e specializzazione, nasce il nuovo Concept Store.

Un mondo da vedere: personale altamente qualificato e tecnologie innovative. Un’esperienza da vivere.

All’interno: cabine personalizzate da nomi di fiori rari e texture associate. La scelta di associare una tipologia di fiori non comuni nasce dall’idea che ogni persona è unica nel suo genere, nella sua bellezza.

Trattamenti esclusivi pensati per la cura a 360° della persona, cura del viso e del corpo, massaggi, depilazione, anti-age, nails, make-up, i migliori prodotti professionali ed un corner Compagnia della Bellezza parrucchieri.

Entrare in luoghi assolutamente accoglienti ed emozionanti – spiega Damiano Gentile, fondatore del Bflow Beauty Concept – è ciò che immaginavo per i miei centri estetici, ma soprattutto con questo nuovo centro, vorrei permettere ad ogni cliente di evadere dalla routine dei numerosi impegni giornalieri, trovandosi in un luogo che trasmetta calma e serenità, in cui potersi dedicare completamente a sé stessi.

