Si tratta di somme che il Comune ha già incassato da cittadini e imprese di costruzione, quali proventi di titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di vario genere, che, nel rispetto delle normative di legge, porteranno alla realizzazione di alcuni interventi programmati dal settore tecnico per la manutenzione di beni comunali e per l’acquisto di arredo urbano.

Il consiglio comunale ha approvato una variante di bilancio che consente all’amministrazione di utilizzare 700 mila euro per migliorare alcune aree cittadine degradate con interventi edilizi e acquisto di arredi.

Milazzo, settecentomila euro per acquistare arredi e rivitalizzare le aree degradate

Milazzo, settecentomila euro per acquistare arredi e rivitalizzare le aree degradate

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.