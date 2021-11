I ventidue vigili urbani assunti la scorsa estate lasceranno il comando di polizia locale a metà gennaio per la scadenza naturale del contratto. Forze fresche che hanno rivoluzionato la qualità del servizio garantendo la copertura dei turni nell’intera giornata e, spesso, anche la notte per monitorare la movida. Ma al comando di Polizia municipale guidato da Gisella Puleo sta correndo ai ripari. E’ stato pubblicato un bando per l’assunzione di cinque vigili a tempi indeterminato (categoria C1). La data di scadenza è fissata per le ore 12 del 29 novembre. Non si risolveranno i profondi problemi di organico (il comando può contare su 8 unità in media giornaliere di ruolo e 6 a tempo determinato.) ma almeno si potrà contare su linfa nuova visto che anche anagraficamente il corpo di polizia municipale supera ampiamente i cinquant’anni.

La prova preselettiva consisterà in un test, da risolvere in 30 minuti, composto da 30 domande a risposta multipla, di cui una sola corretta, a verificare la conoscenza delle materie di cui al bando. Saranno ammessi alla prova di efficienza fisica i primi 60 candidati classificatisi con il maggior punteggio. Prevista anche una prova su motociclo. Chi supererà questo test potrà acceder alla prova scritta e orale. Per leggere il bando CLICCA QUI

DIETRO LE QUINTE. Anche se nelle ultime settimane i nuovi vigili sono meno presenti sulle strade per svolgere attività amministrativa negli uffici, con il loro arrivo le multe per i trasgressori del codice della strada sarebbero più che triplicate. Senza risparmiare nemmeno i mezzi dello stesso Comune di Milazzo. Nei giorni scorsi è stata elevata una multa da 42 euro ad un panda in dotazione al Dipartimento lavori pubblici di Palazzo dell’Aquila parcheggiata in Marina Garibaldi fuori dagli spazi consentiti (FOTO IN BASSO). Il Comune, ora, dovrà pagare se stesso e poi, eventualmente, rivalersi su chi ha commesso l’infrazione.

I vigili hanno multato un mezzo in dotazione all’ufficio tecnico del comune di Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO)