E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milazzo, nelle sezioni “Ultimi Avvisi”, “Buono Spesa” e “Nuovo coronavirus” l’avviso pubblico, a valere sui fondi Poc-Sicilia 2014/2020, per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché per il pagamento in forma diretta di utenze domestiche di luce e gas e/o canoni di locazione di prima abitazione, rivolto ai nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da COVID-19, secondo i requisiti fissati dalla Regione Siciliana.

L’istanza potrà essere validamente presentata tramite un’apposita piattaforma informatica, realizzata per l’occasione, raggiungibile cliccando QUI, che permetterà al cittadino, in caso di accoglimento della domanda, di usufruire di un buono spesa elettronico tramite la propria tessera sanitaria ed un apposito codice pin ricevuto via sms al proprio numero di cellulare.

I termini di presentazione delle istanze sono i seguenti:

• dal 03/11/2021 al 12/11/2021 con riferimento alla situazione reddituale relativa al mese di settembre 2021;

• dal 15/11/2021 al 30/11/2021 con riferimento alla situazione reddituale relativa al mese di ottobre 2021.

Prevista infine anche per gli esercizi commerciali, già a partire dai prossimi giorni, la possibilità di accreditarsi esclusivamente tramite la piattaforma in questione.

Come chiarito dall’Assessore Magistri “si tratta di un’importante innovazione del sistema di erogazione dei buoni spesa, per la quale ringrazio gli uffici, e che permetterà una gestione senz’altro più efficiente, sicura e snella, risolvendo così talune criticità verificatesi in occasione dei precedenti avvisi.

Viste la novità introdotte, gli uffici dei servizi sociali garantiranno comunque, previo appuntamento telefonico al numero 090/9231054, un servizio di assistenza alla compilazione tutti i giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30”.

