Probabilmente a causa delle piogge dei giorni scorsi, intorno alle 13 di oggi, un pino secolare alto circa 15 metri è collassato all’interno di Piazza Marconi, di fronte all’ex stazione ferroviaria. La piazza è crocevia di autobus scolastici ed è popolata solitamente da giovani studenti in attesa di salire sui mezzi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco. Praticamente, da un primo sopralluogo, si è staccata la zolla che teneva radicato al terreno l’albero.

L’amministrazione Midili ha in progetto la riqualificazione dell’area ma, per il momento, rimane in stato di degrado.