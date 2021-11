Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi ora è ufficiale: per 60 dipendenti della Sicem – Siciliana Costruzioni e Montaggi, ditta storica che opera nell’indotto della Raffineria di Milazzo, è stato avviato l’iter per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) a partire dal 15 novembre.

L’azienda mamertina in una lettera a firma del presidente Sante Ivan Pavone ha invitato i sindacati ad un incontro urgente che si dovrebbe tenere la prossima settimana per affrontare la questione. Da giorni gli operai iscritti alla Fismic Confsal protestano di fronte ai cancelli. Oggi, dopo la notizia della Cassa Integrazione, hanno fatto 8 ore di sciopero.

L’esubero ufficialmente è legato alla conclusione di lavori realizzati all’interno dei serbatoi della Ram. Secondo quanto confermano fonti sindacali gli operai dell’azienda sarebbero indietro con gli stipendi di quasi due mensilità. «Problematiche, derivanti dalla momentanea situazione congiunturale e contrazioni di ordinativi, tali da comportare, già da qualche settimana, sensibili eccedenze di personale – si legge in una lettera indirizzata alle sigle sindacali – da gestire quindi, per il prossimo futuro, e comunque per un arco di tempo limitato. Siamo in attesa di risposte su diverse offerte presentate che avremo nel giro di due/tre mesi, mediante l’auspicabile intervento di ammortizzatori sociali ordinari che possono determinare, al tempo stesso, garanzia del reddito e dell’occupazione. Ciò interesserà prevedibilmente grosso modo 60 addetti alla produzione per circa 13 settimane a partire già dal 15 novembre 2021».