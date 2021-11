Si è svolta oggi a Saponara la consegna degli interventi di messa in sicurezza delle scarpate, il rifacimento del piano viabile e dei muretti laterali, il ripristino dei tombini e della raccolta delle acque sulla strada provinciale 53. A consegnare i lavori alla ditta Costruire s.r.l. di Maletto (Ct) è stato Cateno De Luca, sindaco metropolitano di Messina,accompagnato dal Capo di Gabinetto Francesco Roccaforte e dal Dirigente della III Direzione “Viabilità metropolitana” Salvo Puccio.

Il finanziamento, pari a complessivi 500.000 euro ed erogato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, servirà ad eliminare i dissesti provocati dall’alluvione del novembre 2011.

L’evento calamitoso ha determinato, in più tratti, l’interruzione della viabilità a causa delle colate detritiche e di fango che hanno determinato la parzializzazione della carreggiata che, a tutt’oggi, presenta dei restringimenti improvvisi anche se protetti dalla presenza di barriera di sicurezza.

In particolare, si prevede la ricostruzione e la regolarizzazione del corpo stradale ove sono presenti cedimenti, la realizzazione di cunette di convogliamento delle acque meteoriche, la protezione laterale con barriere di sicurezza, la bonifica dei versanti, la collocazione di rete di protezione e l’eliminazione dei massi in fase di prossimo distacco attraverso il disgaggio e il disbosco.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ingegnere Giovanni Lentini, la direzione dei lavori è affidata a Rosario Bonanno, a Pasquale Chiaia e Mario Lucchesi

