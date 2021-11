«Si tratta di un incarico molto stimolante – commenta il deputato regionale all’Ars Galluzzo – La vera politica infatti, è quella che ascolta le legittime istanze dei territori e questa è una delle principali caratteristiche di Diventerà Bellissima fin dalla sua nascita. Non è un caso che il nostro movimento politico stia ottenendo sempre maggiore riscontro elettorale, comprese le ultime Amministrative. Darò il mio contributo per intensificare ulteriormente il dialogo con gli amministratori e le comunità locali e creare una classe dirigente di alto livello».

Si è riunita oggi a Palermo per la prima volta, la neonata cabina di regia regionale di Diventerà Bellissima nominata nei giorni scorsi all’unanimità, dalla direzione regionale del movimento su proposta del presidente Nello Musumeci. Uno dei primi provvedimenti assunti dai tre componenti Alessandro Aricò, Giorgio Assenza e Giusi Savarino è stata la nomina di Pino Galluzzo nel ruolo di coordinatore del Dipartimento Enti Locali del movimento politico.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.