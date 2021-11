Il primo novembre, “Solennità di Tutti i Santi”, è stato inaugurato, nei locali della Comunità Parrocchiale “Santo Stefano Protomartire” di Milazzo, l’Oratorio “Rosario Livatino”. Le famiglie della Comunità hanno raccolto appello di monsignor Francesco Farsaci, parroco del Duomo e vicario del Vescovo Accolla, a realizzare un progetto che punti a mettere al centro “il giovane”, soprattutto dopo l’isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19, e si sono date da fare per rinnovare i locali di Via Umberto I n. 158, ognuno secondo i propri talenti, per rendere le stanze più moderne e confortevoli all’accoglienza di bambini e ragazzi.

Monsignor Farsaci, ricordando nella celebrazione le parole del Beato Rosario Livatino, ha invitato la comunità ad essere testimone credibile con ogni sua azione. Il tentativo è anche quello di riqualificare l’ambiente di Piazza Duomo, da troppi anni dimenticato ed ormai centro di aggregazione della gioventù milazzese.

L’oratorio sarà aperto tutti i mercoledì ed i sabato dalle 17 alle 19 e l’ingresso sarà sia dalla via Umberto I che dal cancello di Piazza Duomo.