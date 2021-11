E’ Mariella Morabito il nuovo presidente della Fidapa Bpw Sezione di Milazzo. Nei giorni scorsi è stata celebrata la cerimonia del passaggio di consegne dall’avvocato Natascia Fazzeri. Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco Pippo Midili, le presidenti del Soroptimist club Raffaella Catania, del Kiwanis Città del Capo Valentina Gitto. I presidenti dell’Associazione Aletheia Bartolo Doria e di Team Adventure Nuccio Pensabene. Le presidenti Fidapa Bpw di Barcellona Pozzo di Gotto Adriana Cicirella, di Capo Peloro Nazarena Amodeo, di Venetico Rosalba Rantuccio e la past presidente di Pace del Mela Sara Caminiti. E la vice presidente del Distretto Sicilia Letizia Bonanno.

Natascia Fazzeri nel suo saluto di ringraziamento all’amministrazione comunale, al suo Direttivo ha espresso il suo orgoglio per aver rappresentato la Fidapa di Milazzo durante il complesso periodo della Pandemia. «La sezione di Milazzo è riuscita, in ogni caso – sottolinea – ad assolvere al suo ruolo, essere movimento di opinione, incidere nel territorio, creare eventi, che seppur scomodi, hanno contribuito a creare dibattito e confronto. Abbiamo fatto rete, collaborato con altre associazioni e realtà, ci siamo confrontati, insieme all’aism e all’associazione nazionale del notariato, che ci ha voluto come partner, su temi sensibili come i lasciti testamentari, abbiamo affrontati temi d’attualità, in collaborazione con l’Università di Messina, con il Tribunale e il consiglio dell’ordine degli avvocati di Barcellona , sempre mantenendo il nostro taglio tecnico e, offrendo spunti di riflessione. Abbiamo contribuito a diffondere cultura e sapere. Ci siamo fatte promotrici di ospitare in Città autori di chiara fama nazionale. Catena Fiorello, Viola di Grado, Stefania Aphel Barzini, Francesco Carofiglio…solo per citarne alcuni, grazie ad Angelica Furnari e ai talenti di tutte le Socie

«Il mio programma – dice Mariella Morabito – è articolato su tre fronti su cui opereranno le commissioni locali: Arte, cultura, tradizioni, imprenditoria e formazione con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Ma anche salute benessere. Le attività saranno rivolte al sostegno della nostra comunità e ai percorsi di accesso alla comunità scolastica, come il progetto “Aiutiamo un bambino a studiare” ormai attivo da tanti anni e affidato quest’anno alla socia Maria La Malfa. Il tema nazionale su istruzione, formazione di alta qualità, equità e coesione sociale e cittadinanza attiva sarà coordinato dalla vice presidente Angelica Furnari e il tema internazionale ancora in via di definizione sarà coordinato dalla past presidente Natascia Fazzeri».