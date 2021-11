Stamattina il cda della fondazione Lucifero ha perso un altro tassello: dopo Vincenzo Ciraolo e Francesco Iannucci si è dimessa la professoressa Delfina Guidaldi. A questo punto è scontata la decadenza e il successivo commissariamento dell’Ipab di Capo Milazzo in attesa della nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Guidaldi, dirigente scolastico dell’Istituto d’Arte Guttuso, ha motivato la decisione in una stringata lettere di dimissioni adducendola a «sopraggiunti impegni professionali che non si conciliano con quelli della fondazione». Rimangono in carica Gino Puglisi e Franco Scicolone anche se per una questione meramente formale.

Le tensioni hanno contraddistinguo sin dall’insediamento il travagliato percorso di questo cda che a settembre hanno portato alle dimissioni del presidente Ciraolo e, dopo poche ore, di Francesco Iannucci. Il primo era stato nominato dal presidente della Corte d’Appello di Messina che aveva già designato come successore la docente ed ex sindaco di Barcellona Maria Teresa Collica. Il secondo dalla Curia peloritana.

La fondazione Lucifero è una delle ipab siciliane con il patrimonio immobiliare più ricco (decine di milioni di euro principalmente a Capo Milazzo). A causa della pandemia molti affittuari non sono riusciti a pagare i canoni mettendo a dura prova i bilanci dell’ente.