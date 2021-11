«E’ positivo che oltre all’ aspetto sportivo e agonistico vi siano questi momenti formativi dal punta di vista tecnico e teorico – ha affermato Antonio Nicosia , assessore allo sport del Comune di Milazzo – ricordando che nei giorni scorsi la palestra comunale del Ciantro ha ospitato un altro corso per dirigenti e allenatori, promosso dalla Fip (Federazione Pallavolo) nella persona del presidente provinciale Zurro con la presenza del mental coach Franco Bertoli . “Una chiara dimostrazione – ha concluso l’esponente della giunta Midili – di come oltre allo sport giocato, vi sia un continuo dialogo di questa Amministrazione con le federazioni sportive».

Si è svolto a Milazzo l’incontro della scuola di formazione arbitrale voluto dal commissario straordinario della Fip Sicilia Cristina Correnti. Diciannove i giovani arbitri provenienti da Basilicata, Campania, Calabria, Lazio e Sicilia che hanno svolto un lavoro tecnico in aula e sul campo.

A Milazzo il corso di formazione per giovani arbitri di pallacanestro

