La società TC Italia servizi srl che ha in concessione il servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento ha comunicato al Comune di aver previsto una nuova tariffa di 60 centesimi per la sosta dei primi 30 minuti.

Altra novità riguarda l’inserimento della tariffa per la zona movida dalle 21 alle 2.

La società ha anche chiesto al Rup di palazzo dell’Aquila la rimozione delle tabelle rimaste indicanti il disco orario nelle zone dove sono previsti gli stalli blu e un controllo generale sui possessori del tesserino di invalidità.

I riscontri a quasi tre mesi dall’attivazione del servizio non è quello che si attendevano sia il comune che la ditta che ha paventato licenziamenti, dunque si sta cercando di apportare correttivi per rendere più redditizio il servizio e agevolare l’utente con una tariffa per le soste brevi.