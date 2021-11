I milazzesi che parteciperanno a Performer Italian Cup, il nuova talent di Rai 2, saranno ben due su diciotto partecipanti provenienti da tutta Italia. Non solo Davide Patti di cui abbiamo dato notizia stamattina (LEGGI QUI) ma anche Giada Giordano. La trasmissione – che vede tra i coach tanti ex professori di Amici, la popolare trasmissione di Maria De Filippi – andrà in onda su Rai Due in tre puntate in seconda serata: il 15 il 22 e il 29 novembre.

Il giovane talento della provincia di Messina era stata tra i medagliati sul podio di Coppa Italia Metodo P.a.s.s. nel 2018 e nel 2019 nella “categoria 12/15 Classe A performer completo donna” (canto, ballo e recitazione) ed ha rappresentato l’Italia alla finale di Coppa Europa 2022. Ha inoltre superato il corso di primo livello di Metodo P.a.s.s. Italia che da l’accesso all’albo dei performer italiani.

Performer Italian Cup (Campionato Italiano delle arti scenico-sportive) sarà condotto da Valentina Spampinato, che ricopre il ruolo anche di direttore artistico, assieme al ballerino e coreografo Garrison Rochelle, per la regia di Luigi Antonini. Il programma racconta e presenta gli artisti in quanto atleti, puntando tutto sul connubio naturale tra arte e sport.

Diciotto è il numero dei finalisti protagonisti delle puntate prescelti dal campionato nazionale, che racconteranno le loro giornate, tra esercizi mirati e preparazione atletica, con i coach Maura Paparo, Fabio e Ivan Lazzara, Susanna Radice, Grazia Di Michele, Janine Molinari, Fioretta Mari, Klaudia Pepa, Anthony Patellis e Andrea Rizzoli. Solo dieci di loro, su giudizio dei coach, accederanno alla puntata finale. Obiettivo? Formare la nazionale italiana performer.