Sarà presentata venerdì 5 novembre, alle 9, a Palazzo D’Amico a Milazzo, “Pescatore di rime”, una composizione poetica di Giuseppe Maio edita dalla casa editrice Kimerik di Patti. Il testo è un insieme di emozioni nate dallo stretto contatto con il mare, ed espresse dall’autore in forma di riflessioni esistenziali. Del mare Maio conosce tutto, i momenti di calma e le avvisaglie di tempesta, i rumori più impercettibili nelle distese silenziose, gli umori più intimi, i profumi e le notti lunari di pesche pazienti.

E’ da questo rapporto con il mare che scaturiscono i pensieri appassionati che Maio ha voluto trascrivere in forma di versi liberi.

Nell’incontro di venerdì si parlerà di quest’elemento così affascinante quanto pericoloso, del Mediterraneo, delle sue bellezze e degli anni dell’autore trascorsi in mare.

L’evento si svolge per iniziativa della casa editrice Kimerik con il patrocinio dell’Assessorato dei Beni culturali del Comune di Milazzo, alla presenza dell’assessore Francesco Alesci, dell’autore e dei relatori Gino Trapani, ex docente di italiano e latino, Andrea Italiano, critico d’arte ed Eleonora Maio, docente. La presentazione verrà moderata dalla giornalista Elena Grasso.

