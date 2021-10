La progettazione esecutiva è stata approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 192 del 24 settembre scorso ed è stata redatta dall’arch. Carmelo Dragà, funzionario comunale, assieme al professionista esterno ing. Salvatore Molino per le opere specialistiche connesse agli impianti da realizzare, incaricato con determinazione dirigenziale n. 354 del 21 giugno 2021.

I lavori riguardano un nuovo impianto di climatizzazione (caldo/freddo) di ultima generazione, stante la vetustà di quello esistente, oltre alla installazione di un impianto fotovoltaico di 12,75 KWp con sistema di autoproduzione di energia anche per le ore serali. Si provvederà anche al relamping dell’illuminazione interna con lampade a LED e all’esecuzione di interventi per eliminare le annose infiltrazioni diffuse di acque meteoriche.

Il 4 novembre si procederà alla consegna anticipata dei lavori di riqualificazione energetica del Teatro Trifiletti alla ditta “Nania Impianti s.r.l”. di Milazzo, aggiudicataria dell’appalto con un ribasso percentuale del 24,999% sul prezzo a base d’asta di 184.597,11 euro e, quindi, per l’importo netto di 138.449,67 euro oltre oneri di sicurezza.

Milazzo, riqualificazione energetica del Teatro Trifiletti: al via i lavori

