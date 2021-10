espresso in vita.

Si è riusciti a salvare solo il fegato poiché il resto degli organi era compromesso a causa della malattia. L’organo è stato trasportato in elicottero a Palermo dove era già in attesa un’altra equipe pronta ad effettuare l’intervento di trapianto dell’organo.

Ad intervenire al Fogliani dalle 5,40 alle 8,40 è stata una equipe medica direttamente dall’Ismett di Palermo, istituto Mediterraneo per i trapianti, che ha effettuato il delicato intervento coadiuvata dai medico Giovanni Pagani. reggente del reparto di Rianimazione. A curare stanotte la fase preliminare di accertamento di morte lo stesso dottore Pagani con la collega Cristina Celi e l’anestesista Antonio Lamberto.

Stamattina è stato effettuato un espianto di organi all’ospedale Fogliani di contrada Grazia. L’ultimo intervento dello stesso genere risaliva al dicembre 2017. A consentire la donazione è stata l’espressa decisione presa in vita dalla trentasettenne di Milazzo ricoverata dal 20 ottobre nel reparto di Rianimazione e dichiarata cerebralmente morta poco prima dell’intervento durato 3 ore.

Milazzo, espianto di organi all’ospedale Fogliani: non avveniva da quattro anni. La donatrice aveva 37 anni

Milazzo, espianto di organi all’ospedale Fogliani: non avveniva da quattro anni. La donatrice aveva 37 anni

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.