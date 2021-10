E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milazzo l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo a rimborso delle rette di frequenza all’asilo nido comunale per gli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021.

L’avviso, come chiarito dall’assessore Simone Magistri, consentirà di sostenere in questo difficile periodo le famiglie dei bambini e delle bambine iscritti/e all’Asilo Nido Comunale di Santo Pietro, garantendo così una riduzione delle spese a loro carico per il pagamento delle rette di frequenza.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al prossimo sei novembre.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin