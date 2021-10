Da oggi, 20 ottobre, inizia il passaggio al nuovo digitale terrestre, con il trasferimento di alcuni canali in HD. Ne consegue che molti milazzesi potrebbero non vedere alcuni canali ovvero chi possiede un vecchio televisore. Da oggi nove canali tematici Rai e sei di Mediaset verranno offerti solo in alta definizione (Hd) e per riceverli occorrerà un televisore o un decoder compatibile. Si tratta di Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Per Mediaset invece di TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Intanto, arriva la richiesta dello stop ai ripetitori a Montetrino, a Capo Milazzo da parte degli ambientalisti. La selva di antenne che da decenni popolano la zona irradano buona parte della zona tirrenica messinese. A Montetrino non sarà più possibile collocare altre antenne per le emittenti televisive. Il censimento degli impianti ha portato all’individuazione di ben 344 emittenti radio-televisive.