Nell’ambito della manifestazione nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla “La Mela di Aism 2021” svoltasi nei primi quattro giorni del mese di ottobre su tutto il territorio nazionale, una notevole valenza ha avuto il progetto organizzato dal Gruppo Operativo Aism di Milazzo con due scuole mamertine, l’itet “Leonardo Da Vinci” diretto da Stefania Scolaro e il liceo “Impallomeni” diretto da quest’anno da Francesca Currò.

Il progetto ha visto protagonisti gli studenti, i quali sono stati impegnati in prima persona nella raccolta fondi per la ricerca scientifica contro la Sclerosi Multipla, malattia che colpisce maggiormente i giovani. I ragazzi hanno distribuito all’interno delle scuole di riferimento 150 sacchetti di mele, un numero record su tutto il territorio provinciale.

«Sono soddisfatto – confessa Emanuele La Via, responsabile Aism di Milazzo – per la sensibilità della cittadinanza e per lavoro svolto nelle scuole che ancora una volta si distinguono sul territorio provinciale, confermando l’interesse alla causa associativa. Ringrazio anche le presidi Stefania Scolaro e Francesca Currò, ed i professori Trimboli (L.da Vinci) e Foti (Impallomeni) che hanno coinvolto il corpo docenti e gli studenti. Fondamentale è stato l’aiuto dei ragazzi, che in prima persona si sono approcciati alla visione associativa».