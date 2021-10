Il consigliere Franco Rizzo è il nuovo presidente della Seconda commissione consiliare. È stato eletto all’unanimità nel corso della votazione che ha designato, sempre in maniera unanime i due vicepresidenti: i consiglieri Fabiana Bambaci e Danilo Ficarra.

Poco più di una formalità per un organismo che ora sarà chiamato ad affrontare diverse questioni importanti, prima tra tutte il Piano delle aree demaniali marittime da trasferire poi in Aula consiliare.

Il cosiddetto “Piano delle spiagge” è uno degli argomenti più delicati dell’agenda politica cittadina. Tanti interessi e un piano contestato da più parti. Molti imprenditori avevano presentato istanze alla Regione per la concessione ma la rimodulazione del piano da parte dell’amministrazione Midili rischia di finire nel vortice di infiniti ricorsi.