Abbriano per questa vicenda era stato anche arrestato il 2 novembre 2011 e poi liberato il successivo 7 marzo 2012. Nel processo bis di Reggio Calabria era stato riconosciuto colpevole di un solo episodio dei due contestati in origine. Episodi che sarebbero stati compiuti durante la preparazione alla Settimana Santa del 2011 ai danni della giovane parrocchiana.

In primo grado (2016), padre Abbriano, era stato assolto ma i giudici della Corte d’Appello avevano ribaltato la sentenza e condannato. Il parroco dovrà risarcire la vittima ed i suoi genitori, difesi dagli avvocati Franco Bertolone ed Elena Moro, i quali fino in Cassazione hanno patrocinato le parti civili.

Ha palpato e fatto pesanti avance ad una parrocchiana che all’epoca dei fatti aveva diciassette anni. La IV Sezione della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione al sacerdote milazzese don Nunzio Abbriano, 53 anni, respingendo il ricorso del legale dell’imputato con il quale si chiedeva l’annullamento della condanna decisa nel dicembre del 2019 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. A scriverlo l’edizione di oggi della Gazzetta del Sud. Diventa, dunque, definitiva la condanna per per don Abbriano, già parroco di San Marco di Milazzo. I fatti sono avvenuti nel 2011 nel sagrato della chiesa, nella Piana di Milazzo.

Abusi sessuali in parrocchia, sacerdote di Milazzo condannato in Cassazione

