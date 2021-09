Crolli dal costone di Capo Milazzo, si teme per la chiesetta di Sant’Antonio scavata nella roccia

Continuano a preoccupare le condizioni del costone roccioso di Capo Milazzo che si affaccia sia sulla chiesetta dedicata a Sant’Antonio di Padova che sul sentiero naturalistico panoramico che guarda la baia. A causa delle piogge dei giorni scorsi si sono staccati pezzi di parete rocciosa che fortunatamente non ha creato danni, ma una parte si è fermata sul tetto della chiesa scavata nella roccia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, il presidente dell’Area Marina Protetta Giovanni Mangano. Stamattina è stata posta all’ingresso della scalinata una transenna con l’interdizione al transito pedonale anche se il parroco, padre Carmelo Russo, non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito. Sull’avviso c’è scritto “Comune di Milazzo” ma pare che l’area interessata sia di privati e della Fondazione Lucifero.

Il dissesto idrogeologico dei costoni è u problema attuale. Il comune di Milazzo attende il finanziamento di due progetti definitivi per l’importo di 10 milioni di euro relativi alla via Manica e zona sotto il Castello. Anche la Prefettura ha invitato ad un maggiore controllo in merito ai comuni della provincia invitando a redigere il Piano comunale di Protezione civile.