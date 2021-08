Condividi questo articolo



Linkedin La presenza dei relatori anticipa il convegno del pomeriggio: alle 17.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca l’assessore Calafiore e la presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati Cettina Miasi introdurranno gli interventi di Antonio Micali, direttore Centro microscopia elettronica del Policlinico; Claudio Dispenzieri, dirigente medico Cardiologia del Piemonte; Francesco Patanè, direttore dipartimento Cardiotoracovascolare del Papardo; Roberto Caruso, responsabile riabilitazione cardiologica GIOMI; Massimo Rolla, coordinatore del Centro Studi giuridici e politici FISH onlus e componente CPO Ordine Avvocati di Perugia; Nino Scimone, presidente Us Acli. Le conclusioni sono state affidate alla presidente del Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano Tatiana Biagioni.









L’evento è stato fortemente voluto dall’assessore ai Servizi Sociali Alessandra Calafiore in collaborazione con gli Ordini e il CPO Ordine Avvocati. Prima dell’inizio dei giochi, nello spazio antistante la piscina, interverranno due ospiti d’eccezione: il presidente de La Stella di Lorenzo Onlus, Maurizio Fabbri e l’ordinario di Biologia applicata del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova Alessandra Rampazzo, che accenderanno i riflettori sull’importanza di prevenire alcune patologie che nel mondo dello sport possono causare la morte senza preavviso. L’associazione La Stella di Lorenzo infatti è nata alla fine del 2012 per volontà dei genitori di Lorenzo Fabbri, mancato improvvisamente la notte del 29 settembre dello stesso anno a seguito di un malore. La prof.ssa Rampazzo da 30 anni studia la genetica molecolare della cardiomiopatia aritmogena, una delle principali cause di morte improvvisa negli atleti, e in questi ultimi anni insieme con la sua equipe sta sperimentando un farmaco in vitro in grado di salvare la vita.