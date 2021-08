Centro cittadino senza acqua giovedì 2 settembre dalle 8 alle 12. La comunicazione arriva dal servizio idrico integrato di palazzo dell’Aquila. L’interruzione della fornitura dell’acqua potabile è necessaria per consentire alcuni interventi di riparazione di guasti in via Giorgio Rizzo e in via Tremonti (istituto industriale Majorana).

