«Quando si pensa di risolvere il problema di questo incrocio, che conta ogni anno decine di incidenti con ribaltamenti di auto? Per questa ennesima volta il buon Dio ha voluto che le persone all’interno dell’auto siano state tirate fuori vive….. Ma purtroppo di questo passo si rischia grosso». A lanciare l’appello è uno dei residenti della via Giorgio Rizzo, riferendosi all’incrocio con la via Birago.

Anche stanotte, alle 4,20, uno schianto. Un rumore sordo a cui gli abitanti dei palazzi circostanti sono tristemente abituati. Ad avere la peggio nell’impatto avvenuto tra la Yaris e una smart è stata quest’ultima che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso un ragazzo.

Da anni l’incrocio adiacente ai Molini Lo Presti è teatro di seri incidenti, specialmente nel periodo estivo quando le strade dell’area portuale sono popolate da turisti che non conoscono la viabilità e la pericolosità del tratto. I residenti hanno chiesto invano la modifica della segnaletica.