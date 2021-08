Il Contrammiraglio Giancarlo Russo in visita al Compartimento marittimo di Milazzo

Nei giorni 12 e 13 agosto il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo, ha fatto visita agli Uffici del Compartimento marittimo di Milazzo, dove è stato accolto dal Comandante del porto e Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata Massimiliano Mezzani.

Durante la visita il Direttore Marittimo ha incontrato i titolari degli Uffici circondariali marittimi di Sant’Agata di Militello, di Lipari e dei relativi uffici dipendenti manifestando a tutto il personale militare e civile il vivo apprezzamento per il costante impegno profuso nelle attività operative, in mare ed a terra, e per l’espletamento di tutte le attività amministrative a favore degli utenti del mare.

Nei due giorni di visita, l’Ammiraglio Russo ha voluto porgere sentimenti di concreta vicinanza a tutto il personale che a terra ed a bordo delle motovedette è impegnato nell’operazione “Mare sicuro” – disposta a livello nazionale dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e coordinata a livello locale dalla Direzione Marittima di Catania – che da oltre trent’anni vede nel periodo estivo la Guardia Costiera quotidianamente al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono le coste e i mari italiani per trascorrere le proprie vacanze.