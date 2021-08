Un bando di concorso a Borse di Studio, indetto per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, meritevoli e in una situazione di fragilità. E’ l’ultima iniziativa della Fidapa Bpw Italy Sezione di Milazzo che vuole promuovere ed incentivare l’amore per la cultura e la meritocrazia.

Il progetto “Aiutiamo un bambino a studiare”, nato da un’ idea delle socie Mariella Morabito e Laura Incandela, già alla sua sesta edizione, nasce dalla raccolta Fondi delle socie della Sezione grazie ad attività promosse dalle stesse per l’assegnazione di Borse di Studio.

La Cerimonia di consegna è in programma oggi, giovedì 12 agosto, alle 18, alla presenza della presidente del Distretto Sicilia Maria Ciancitto, della Presidente di Sezione Natascia Fazzeri e delle socie nella sede dell’Associazione culturale il Giglio – Fondazione Lucifero – Capo Milazzo, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza Covid.

«Ringraziano – dice la Fazzeri – tutti coloro che hanno dato il proprio contributo e in particolare Nuccio Pensabene di Milazzo Team Adventure che ha organizzato e coordinato la raccolta fondi che si è tenuta nel biennio di presidenza di Carmen Sottile».