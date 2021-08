Sembra una vera corsa contro il tempo quella della Tc Italia servizi di Napoli per attivare i parcheggi a pagamento nel centro di Milazzo. A sollecitare è anche l’amministrazione comunale che – evidentemente ritenendo l’iter una pura formalità – riteneva di poterli renderli operativi prima entro Natale, poi Pasqua e, infine, l’estate.

GELATERIA E STALLI. Da quello che risulta ad Oggi Milazzo i parcheggi potrebbero partire giovedì 12 agosto ma, visto come sono andate le cose fino ad oggi, nessuno metterebbe la mano sul fuoco. Di certo si sta correndo per l’installazione dei 42 parchimetri e per realizzare la segnaletica orizzontale e verticale. Una corsa che ogni tanto ha portato a piccoli cortocircuiti come quello che oggi ha interessato una nota gelateria della Marina Garibaldi e un ristorante adiacente. Entrambi si sono ritrovati le strisce blu attaccate all’ingresso. In caso lo stallo fosse stato occupato, non solo il proprietario della gelateria e i suoi clienti non avrebbero potuto accedere all’attività, ma anche il conducente avrebbe avuto difficoltà ad uscire dalla vettura vista l’impossibilità di aprire lo sportello. Gli avventori del ristorante, invece, avrebbero dovuto accedervi dopo essere giunti all’altezza della chiesa di San Giacomo e ritornare indietro sul marciapiede. Naturalmente la questione è stata risolta nel giro di poche ore con la cancellazione immediata delle strisce.

PASS RESIDENTI. L’alto numero di stalli a pagamento, però, ben 987, sta creando non poche preoccupazioni tra i residenti che in alcuni casi si stanno ritrovando circondati da strisce blu con l’impossibilità di parcheggiare il proprio mezzo in maniera gratuita ad una distanza ragionevolmente vicina all’abitazione. Durante la scorsa legislatura, quando si tentò di avviare invano il servizio (gara deserta) era stato stabilito che «la sosta senza limite di orario, a tariffa gratuita per la prima autovettura di ogni nucleo famigliare nelle aree destinate a sosta a pagamento». Oggi al Comune di Milazzo hanno aggiunto questa postilla: «tale concessione resta subordinata alla redazione di uno studio di analisi sull’incidenza dei residenti negli ambiti urbani di appartenenza». Uno studio ad oggi non reso pubblico e che difficilmente – se fosse stato già redatto – potrà essere applicato sin dalla imminente partenza del servizio che, tra qualche settimana, interesserà principalmente la mobilità dei milazzesi in quanto la stagione turistica volge al termine.