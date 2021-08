Si è risolto nel giro di poche ore il “giallo” della panchina artistica distrutta in via Medici. Come già sottolineato nell’articolo di stamattina pubblicato da Oggi Milazzo non si è trattato di un atto vandalico, ma di un incidente causato quasi certamente da un mezzo. Si tratta, infatti, di un mini compattatore della Caruter, la ditta che si occupa della gestione del servizio di igiene urbana per conto del Comune. Nonostante si tratti di un’isola pedonale alle prime ore dell’alba il “porterino” dei rifiuti entra nell’area per raccogliere i rifiuti dei negozi e delle attività di ristorazione. Spesso si tratta di pesanti scatoli, plastica e sacchi di umido.

Purtroppo, questa mattina qualcosa è andato storto. L’autista, responsabilmente, ha comunicato l’episodio ai suoi superiori e si è assunto tutta la responsabilità. Non è chiaro se la società – come dovrebbe essere giusto – coprirà le spese (danneggiata anche la carrozzeria del mezzo Caruter) o le dovrà sostenere il dipendente che, probabilmente, non ha nemmeno colpe.

In via Medici le attività commerciali stanno lasciando sempre di più spazio a quelle di ristorazione che occupano ampie porzioni dell’isola pedonale con tavolini e piante limitando lo spazio di azione per attività come quelle della raccolta dei rifiuti o lo scarico merci. La panchina dovrebbe essere sistemata nel giro di pochi giorni.