Secondo l’Istat Milazzo dal 2011 ha avuto un calo persistente di popolazione fino ad arrivare al 1 gennaio di quest’anno a 29884 residenti (LEGGI QUI). Un dato ufficiale che, però, non convince il sindaco Pippo Midili il quale, in un comunicato, sostiene che la popolazione di Milazzo sia di 30.886 abitanti, circa mille in più. Precisazione che però serve a ben poco. Fino a quando l’Istat non modificherà il dato a fronte di una validazione dei dati forniti dal Comune, cosa che non avviene da ben tre anni, Milazzo per le norme nazionali e regionali rimarrà sempre un comune con meno di 30 mila abitanti. Cosa significa nella pratica? In molti casi ben poco, solo una questione di campanilismo, ma molti finanziamenti come quello ottenuto per la mobilità sostenibile pari a 2 milioni 200 mila euro è stato commisurato al numero di abitanti. Dal numero degli abitanti, in generale, dipende il dimensionamento dei piani di programmazione urbanistica, il numero delle farmacie cittadine, il numero dei dipendenti comunali e di consiglieri comunali. Secondo questo andazzo, al di la delle granitiche certezze dell’amministrazione comunale che vanta anche un esperto alla statistica, Maria la Malfa, il quale non ha ancora preso una posizione tecnica sulla vicenda, nel giro di 10/15 anni non è escluso che Milazzo si assesti sui 25 mila residenti, come confermato da Santino Smedile, responsabile dell’Associazione provinciali statistici di Messina, già a capo dell’ufficio statistica di palazzo dell’Aquila.

Eppure Midili, che nei mesi scorsi ha registrato qualche problema con la comunicazione dei dati Covid, ne fa un cruccio personale: «Nessuna fuga da Milazzo, né tantomeno un calo demografico. Nella nostra città anzi la popolazione residente è in crescita», scrive in una nota. Sostenendo che al 31 luglio 2021 la popolazione residente a Milazzo secondo quanto emerge dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente – è di 30.886 abitanti, quasi 1000 in più rispetto a quelli registrati dall’Istat. «Altro che calo – prosegue Midili – addirittura un incremento costante visto che se facciamo il raffronto tra giugno e luglio notiamo un aumento di 60 unità».

Ma cosa sarebbe successo secondo Midili che ritiene la pubblicazione di un dato Istat, tra l’altro in linea con quello che sta avvenendo in tutta la provincia di Messina, un modo per «denigrare la nostra città come se fosse un località invivibile dalla quale scappare»? «Si tratta – sostiene in burocratese dopo essersi confrontato con i funzionari dell’Istituto – di un dato provvisorio e disallineato in quanto – bisogna considerare che i dati anagrafici sulle nascite, i decessi e i trasferimenti di residenza costituiscono sì la base informativa….ma tale calcolo differisce dall’ammontare di popolazione iscritta in anagrafe alla stessa data per diverse ragioni, di cui la principale è il mancato allineamento con le risultanze censuarie». Ma siamo certi che l’ufficio statistica del comune di Milazzo abbia i dati aggiornati e depurati da decessi e cambi di residenza? A quando risalgono gli ultimi controlli sul campo? L’unica certezza e che da tre anni all’Istat i dati non risultano validati dal Comune di Milazzo che deve confutare, eventualmente, quello che sostiene l’Istituto di statistica.

«I dati diffusi con riferimento al 31 dicembre degli anni 2018, 2019 e 2020 attendono la validazione – conferma Santino Smedile che si è confrontato anche con il vice presidente regionale dell’Associazione degli statistici Saccà – Nel corso delle scadenze censuarie decennali non si è mai verificato che i dati rilevati sul campo siano stati superiori rispetto a quelli registrati dalle anagrafi; proprio dai censimenti emergono le incongruenze numeriche legate soprattutto ai trasferimenti di residenza non comunicati (da qui le successive cancellazioni per irreperibilità). Il trend negativo dura da anni e difficilmente la tendenza è stata invertita». Quanti abitanti ha Milazzo? Il dato ufficiale è 29884.