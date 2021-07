Giovedì 22 luglio, alle 19, a Palazzo D’amico si terrà una tavola rotonda celebrativa del 45° anniversario degli album storici “Fammi Ristari nto menzu di to brazza” e “Populi e santi” della Taberna Mylaensis. A promuoverla congiuntamente i Comuni di Patti e Milazzo Tema del dibattito, presieduto dal professore Sergio Bonanzinga dell’Università di Palermo sarà “Le corde della memoria: la musica popolare siciliana tra ricerca e palcoscenico”. Interverranno i sindaco di Milazzo Giuseppe Midili e di Patti Giuseppe Mauro Aquino, l’assessore turismo sport spettacolo del Comune di Patti, Cesare Messina il direttore artistico del Festival Anna Ricciardi e i componenti storici della “Taberna”, Alberto Cocuzza, Tanino Lazzaro, Luciano Maio, Franco Salvo, Fabio Sodano. ” Patti e Milazzo si trovano spesso accomunate da importanti vicende storiche sin dall’antichità e oggi unite più che mai nel voler ricordare il valore artistico e culturale che la Taberna Mylaensis ha restituito a tutto il territorio e, più in generale, all’ identità siciliana e alla storia del folk music revival italiano. – ha detto Anna Ricciardi ¬. Il “Tindari Festival” ha voluto celebrare questo anniversario proponendo attraverso il dibattito una riflessione a più voci sul rapporto tra ricerca etnomusicologica e riproposta della musica popolare, ambito nel quale il gruppo “Taberna Mylaensis” è stato tra i principali protagonisti”.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.