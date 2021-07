l neo consigliere comunale Giuseppe Stagno, dopo l’insediamento in consiglio comunale ha inteso ringraziare coloro che hanno dato fiducia col voto lo scorso 4 e 5 ottobre. Un grazie anche a Forza Italia – afferma – per avermi dato la possibilità di scendere in campo e mettermi in discussione. Ringrazio poi il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, l’On. Bernadette Grasso, e in particolar modo l’on. Tommaso Calderone che si è impegnato al massimo affinché io riuscissi a ricoprire la carica di consigliere comunale. Grazie infine al collega di partito Maurizio Capone.

Particolarmente ringrazio poi – conclude il neo consigliere – il sindaco Pippo Midili e tutta la Giunta del Comune di Milazzo per avermi accolto nel progetto. Sicuramente opereremo in sinergia per portare avanti l’ambizioso e costruttivo progetto per il rilancio della città di Milazzo”.

DIETRO LE QUINTE. L’ingresso di Stagno in aula consiliare veniva caldeggiato da tempo dagli ambienti vicini all’onorevole Tommaso Calderone. A sbrogliare la matassa è stato l’intervento del presidente regionale azzurro, Gianfranco Miccichè che ha assicurato al dimissionario Capone, che mantiene la carica di assessore allo Sviluppo Economico, la stabilità della sua poltrona nell’esecutivo Midili. Per ora