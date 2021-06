La nuova stagione, infatti, sarà importante perchè vedrà la società milazzese impegnata nel torneo di Serie C Gold Nazionale che vanterà la partecipazione di compagini siciliane e calabresi.

L’Asd Svincolati Milazzo affida il ruolo di Direttore Sportivo a Luigi Maganza . «Siamo molto felici che Luigi abbia accettato la nostra proposta – afferma presidente Giambò – E’ una persona che vanta una grande esperienza nel mondo della pallacanestro». «Ringrazio la società Svincolati Milazzo per evermi dato questa opportunità – dice il neo direttore sportivo – Adesso il primo passo da compiere sarà la scelta del nuovo allenatore».

