Quaranta alunni dell’Itet Leonardo Da Vinci, conquistano il traguardo del diploma chiudendo in bellezza la loro carriera scolastica. E molti quelli che hanno raggiunto il massimo dei voti. Nel settore economico hanno ottenuto 100/100 e la Lode: Michela Cicciari, Gabriele Saverio Pio De Luca (VA Amm. Finanza e Marketing). Giusy Casella, Eleonora Merulla, Francesca Minuti (V B Turistico). Sara Alibrando, Elisa Certo (VC Turistico – Esabac).

Hanno ottenuto 100/100: Alexandra Lazar, Tania Pollicino, Chiara Vitalizio (VA Amm. Finanza e Marketing). Simona Iannello, Martina Smedile (VB Turistico) Selene Alioto, Roberta Ispoto, Elena Luca, Dalila Scimone (VC Turistico-Esabac)

Nel settore tecnologico: hanno ottenuto 100/100 e la Lode Corso Nautico: Massimiliano Edoardo Zangari (VA TL), Francesco Pio Scalzo (VB TL), Alessandro Mostaccio (VC TL), Giuseppe Saija (V A Geometra). Hanno ottenuto 100/100, Corso Nautico: Simone Maisano, Giuseppe Panissidi (V ATL) Francesco Neri, Davide Puliafito (VB TL), Cristina Barresi, Letizia Cattoni, Gabriele Cicero, Sergio Dragà , Keila Miano (VC TL), Giovanni Pio Di Paola (V A Geometra). Gabriele Bombaci, Luca Cucinotta, Antonino Maria Previti, Riccardo Curreri (V A Informatica e Telecomunicazioni) Caterina Arnò, Lucia Cambria, Michela Materia (V A Grafica e Comunicazione), Roberta Crisafulli, Marianna De Luca, Chiara Lipari (V B Grafica e Comunicazione)

Numerosi anche gli alunni che, pur non avendo conseguito il massimo risultato, hanno ottenuto votazioni degne di nota.

«Gli studenti che ci salutano per incamminarsi in autonomia nella strada della vita – sottolinea la dirigente Stefania Scolaro, felice dell’ennesimo brillante risultato conseguito dall’Istituto “Leonardo Da Vinci” – sono tutti consapevoli di aver trovato nella nostra scuola una famiglia, una guida autorevole e paziente che li ha aiutati a gettare le fondamenta per costruire il loro futuro da professionisti e da cittadini in grado di contribuire al progresso e alla solidarietĂ sociale. Auguro a tutti i neodiplomati e alle loro famiglie uno splendido avvenire e ricco di soddisfazioni. Ringrazio, inoltre, i Presidenti delle Commissioni d’Esame che hanno saputo valorizzare con le loro valutazioni la preparazione e le potenzialitĂ di ogni singolo alunno. Un ringraziamento speciale va ai docenti e a tutto il personale della scuola, che con grande impegno e dedizione hanno lavorato per lo svolgimento di un esame sereno e senza rischi, in linea con la normativa AntiCovid».