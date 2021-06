La polizia locale di Milazzo si sposterà su auto elettriche. A breve si dovranno sostituire una serie di veicoli ormai vecchi, e così l’idea è quella di investire in auto ad alimentazione elettrica. Anche per consentire spostamenti in strutture di pregio come il Castello, dove l’auto elettrica sarebbe fondamentale per assicurare il trasporto di persone con handicap e anziani che hanno difficoltà motorie.

L’obiettivo è quello di procedere attraverso la formula del leasing. Formula utilizzata dalla comandante Giuseppa Puleo per far arrivare al comando di polizia locale nuove auto: una Fiat Tipo e di una Lancia Y ibrida.