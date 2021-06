Ignoti hanno impresso scritte inneggianti il nazismo sulla panchina gialla contro il bullismo inaugurata a Piazza Nastasi nei giorni scorsi. «Condanniamo con forza questo atto incivile che offende tutti i cittadini», ha detto il sindaco Pippo Midili. Il primo cittadino ha espresso “amarezza e sdegno” nei confronti di vandali che hanno danneggiato con scritte offensive il cartello della panchina gialla di Piazza Nastasi inaugurata appena sabato scorso su iniziativa dei Lions e dell’Osservatorio contro la violenza e il suicidio, dopo essere stata riverniciata per cancellare una scritta omofoba.

