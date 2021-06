Ripetitore tv in tilt a Milazzo, tifosi del comprensorio in fibrillazione: temono di perdere l’incontro della Nazionale

Tifosi della nazionale del comprensorio di Milazzo in fibrillazione. Stamattina è andato in tilt per l’ennesima volta il ripetitore tv di Monte Trino che irradia i canali del digitale terrestre non solo a Milazzo ma in tutta la fascia tirrenica messinese: dalla Valle del Mela fino alla zona di Patti.

Secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo si tratterebbe di un problema di alimentazione elettrica dell’antenna di Monte Trino, a Capo Milazzo, che ha “silenziato” tutti i ripetitori tv, da quelli Rai, Mediaset a Discovery

I tecnici sono al lavoro e dovrebbero risolvere il problema in tempo per tifare i colori della nazionale nel secondo incontro degli Europei degli azzurri contro la Svizzera, prevista stasera alle 21. Numerose le proteste dei cittadini e segnalazioni anche a Oggi Milazzo.