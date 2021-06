Milazzo, danneggiata pompa di sollevamento a Botteghelle Soluzione tampone per evitare l’interruzione idrica nella Piana

Milazzo, danneggiata pompa di sollevamento a Botteghelle Soluzione tampone per evitare l’interruzione idrica nella Piana

L’intervento di riparazione avviato questa mattina nel serbatoio di Botteghelle hanno fatto emergere maggiori criticità rispetto alle previsioni in quanto si è verificato che una pompa di sollevamento risulta danneggiata.

Per evitare una possibile emergenza nella Piana ed in particolare agli abitanti delle contrade San Marco, Fiumarella, Botteghelle e della SS.113 di Olivarella, i tecnici e gli operai del Comune hanno operato degli accorgimenti al fine di ad assicurare una normale erogazione dell’acqua.

Nel frattempo gli operai del comune si sono attivati per risolvere il problema dell’impianto con la sostituzione della pompa di sollevamento danneggiata, con un intervento a medio termine che si conta di completare entro il fine settimana.