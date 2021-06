Intorno alle 14 i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti per un grave incidente stradale nei pressi dello svincolo autostradale di Milazzo. Un’auto con un carrello ed un mezzo nautico, in transito verso Messina, è uscita fuori dalla carreggiata autostradale precipitando giù dal viadotto, poco dopo Milazzo, all’altezza di Pace del Mela (Me).

Uno dei due occupanti la vettura purtroppo è deceduto mentre l’altro è stato estratto vivo dalle lamiere e affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118 dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Entrambi sarebbero originari del catanese. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.